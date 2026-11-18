ROMA (ITALPRESS) – Nissan ha ricevuto un ulteriore importante riconoscimento, in occasione della serata del Grand Prix Auto Moto. Nell’edizione 2026, la cui cerimonia si è svolta il 17 novembre a Parigi, la nuova Nissan LEAF ha ottenuto il premio di “Auto Green dell’Anno”. Assegnato dalla redazione di Auto Moto, media di riferimento nel settore della mobilità da oltre 40 anni, il riconoscimento, spiega una nota, premia il miglior veicolo 100% elettrico, ibrido plug-in o alimentato a biocarburante E85, valutato in base a piacere di guida, praticità e costo totale di utilizzo.

Nissan LEAF è stata premiata “non solo per la qualità delle sue prestazioni, ma anche per l’intera infrastruttura industriale sviluppata per la produzione della terza generazione del modello”. A Sunderland, nel Regno Unito, dove la LEAF viene assemblata, Nissan ha infatti messo in pratica la visione EV36Zero, realizzando un hub industriale che integra la produzione di veicoli 100% elettrici e di batterie all’interno di una GigaFactory, alimentata da energia rinnovabile prodotta localmente. Questo nuovo riconoscimento si aggiunge a una lunga serie di premi già ottenuti dalla LEAF, tra cui il titolo di “Car of the Year” assegnato dal quotidiano britannico The Sun, quello di “Car of the Year” attribuito da Auto Express, il premio Women World Car of the Year e il riconoscimento Editors’ Car of the Year di AutoTrader. Charbel Abi Ghanem, Direttore Generale di Nissan Francia, ha dichiarato: “Questo riconoscimento premia l’audacia di Nissan. LEAF è stata infatti il primo veicolo elettrico di massa a essere commercializzato, già dal 2010. Con la nuova generazione, Nissan si spinge ancora oltre, sia in termini di design, aerodinamica e connettività, sia per comfort e prestazioni. Il tutto prodotto all’interno di un hub industriale alimentato da energie rinnovabili.”

Nissan LEAF combina piacere di guida e tecnologie avanzate: ProPILOT con Navi-Link, e-Pedal Step, Around View Monitor 3D e servizi Google per un’esperienza di guida connessa, intuitiva e personalizzabile. Il sistema intelligente di gestione termica della batteria opera in sinergia con il Route Planner integrato in Google Maps per individuare le stazioni di ricarica lungo il percorso e predisporre automaticamente la temperatura ottimale della batteria. Questa integrazione contribuisce a ottimizzare tempi ed efficienza della ricarica in diverse condizioni di utilizzo.

Il design della nuova LEAF adotta una silhouette aerodinamica concepita per massimizzare efficienza ed eleganza. Le maniglie a scomparsa, la linea del tetto fluida e i gruppi ottici posteriori olografici 3D ne rafforzano il carattere moderno. L’abitacolo spazioso, con illuminazione ambientale e schermi da 14,3″, assicura comfort ed ergonomia.

La Nissan LEAF offre fino a 622 km di autonomia WLTP con la batteria da 75 kWh e fino a 440 km WLTP con la batteria da 52 kWh. Compatibile con la ricarica rapida fino a 150 kW, recupera fino a 420 km di autonomia in 30 minuti. La gestione termica intelligente della batteria ottimizza i tempi di ricarica, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.

Nissan LEAF è disponibile a partire da 36.950 euro e beneficia del programma Nissan More, la garanzia che prevede fino a 10 anni di garanzia sul motore e si rinnova con un tagliando. Inoltre, sono previsti fino a 8 anni di copertura o 160.000 km sull’efficienza della batteria.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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