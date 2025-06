Telemedicina nelle farmacie, l’UAP “Restano dubbi sulla sua esecuzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Alla luce dell’annuncio relativo all’estensione dei servizi di telemedicina nelle farmacie del Lazio, i Laboratori di analisi cliniche privati desiderano esprimere alcune osservazioni costruttive volte a tutelare la qualità delle prestazioni sanitarie, la sicurezza dei pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Riconosciamo l’importanza di ogni iniziativa finalizzata a migliorare l’accessibilità alle prestazioni sanitarie e a ridurre le liste d’attesa. Tuttavia, riteniamo fondamentale garantire che l’esecuzione di esami complessi, come elettrocardiogrammi e holter cardiaci o pressori, avvenga sempre nel rispetto di elevati standard di qualità, sicurezza e professionalità. Nei laboratori privati accreditati, tali esami sono effettuati da tecnici sanitari specializzati, in ambienti controllati e con strumentazioni certificate, assicurando l’affidabilità dei risultati e una gestione tempestiva di eventuali criticità cliniche. Sebbene il referto a distanza da parte di uno specialista rappresenti un elemento di garanzia, restano dubbi sull’adeguatezza delle farmacie come luoghi per l’esecuzione di esami diagnostici complessi, considerata la differente formazione del personale e l’assenza di figure sanitarie dedicate alla diagnostica. È essenziale preservare la centralità del rapporto diretto tra paziente e professionista sanitario, elemento che nei laboratori viene garantito fin dalla fase di anamnesi fino alla consegna e spiegazione dei referti”.

Lo scrive in una nota l’UAP, l’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, enti e ospedalità privata accreditata. “Inoltre, la comunicazione istituzionale dovrebbe evitare di contrapporre l’offerta delle farmacie a quella delle strutture private, presentando la prima come un’alternativa “più rapida e conveniente”. Tale rappresentazione rischia di sminuire l’impegno e la professionalità di una rete di laboratori che da anni opera in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, contribuendo a garantire diagnosi tempestive e di qualità per milioni di cittadini. Si ritiene opportuno precisare che, contrariamente a quanto dichiarato nell’articolo, i servizi di telemedicina offerti nelle farmacie del Lazio non risultano attualmente a carico del Servizio Sanitario Regionale, e pertanto non sono gratuiti per i cittadini. Inoltre, quanto riportato nell’articolo non ha alcuna attinenza con le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie erogate dal SSN: l’attivazione di tali servizi nelle farmacie non contribuisce infatti in modo significativo alla riduzione dei tempi di attesa per gli esami diagnostici prescritti tramite il sistema sanitario pubblico. La presentazione di queste prestazioni come soluzione al problema delle liste d’attesa risulta pertanto fuorviante e non supportata da evidenze. Si specifica infine che le dichiarazioni contenute nell’articolo sono false, poiché attività di telemedicina come l’esecuzione e la refertazione a distanza di elettrocardiogrammi e holter vengono già da anni regolarmente svolte dalle strutture private accreditate, nel pieno rispetto delle normative vigenti e degli standard di qualità previsti dal Servizio Sanitario Nazionale. Queste attività rappresentano da tempo un supporto concreto ed efficace per i percorsi diagnostici dei pazienti, contribuendo in modo significativo alla qualità e alla tempestività delle cure” prosegue la nota dell’UAP.

“I laboratori privati accreditati ribadiscono la propria disponibilità a collaborare attivamente con le istituzioni regionali, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e organizzazione per progetti condivisi volti a potenziare l’offerta diagnostica, abbattere i tempi di attesa e migliorare l’efficienza complessiva del sistema sanitario, sempre nel rispetto della sicurezza e della qualità delle cure. Certi che ogni iniziativa sanitaria debba essere orientata al benessere dei cittadini e alla qualità delle prestazioni, confermiamo il nostro impegno a lavorare in sinergia per una sanità regionale sempre più accessibile, sicura ed efficiente” conclude la nota dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, enti e ospedalità privata accreditata.

