Roma, contrasto allo spaccio: 12 arresti e 5kg di droga sequestrati

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno eseguito una serie di mirati interventi che hanno portato all’arresto di 12 persone, oltre al sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante. L’operazione più rilevante in termini quantitativi è stata messa a segno dai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta in via Aurelia. I militari hanno fermato un cittadino romeno di 50 anni alla guida di un motociclo, trovandolo in possesso di 23 dosi di cocaina e 475 euro.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire il vero e proprio deposito della droga, ovvero 12 buste termosigillate contenenti complessivamente 4,9 kg di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno intercettato un 37enne romano in via dell’Archeologia. Alla vista dei militari, l’uomo si è dato a una repentina fuga a piedi, arrivando a scavalcare il cancello dell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi” nel tentativo di dileguarsi.

I Carabinieri lo hanno prontamente raggiunto e bloccato all’interno del perimetro scolastico, accertando la presenza nelle sue tasche di 39 involucri di cocaina e 395 euro in contanti.

Sul litorale, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un controllo stradale in viale Vasco de Gama nei confronti di una 59enne originaria di Oristano, estendendo poi l’ispezione a un appartamento dello stesso viale. All’interno dell’immobile sono state rinvenute 12 dosi di cocaina, bilancini di precisione, materiale da taglio e un frullatore ancora intriso di sostanza stupefacente.

Gli accertamenti hanno rivelato che l’immobile, un alloggio di edilizia popolare utilizzato come centrale di spaccio, era occupato illecitamente. L’appartamento è stato immediatamente sgomberato e restituito all’ente proprietario “ATER” di Roma. Gli stessi militari, in un precedente intervento sempre in viale Vasco de Gama, hanno bloccato anche un 20enne trovato con dosi di cocaina, crack e 730 euro in contanti.

Momenti di tensione si sono registrati nel Municipio V, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, durante un controllo d’iniziativa in via dei Larici, hanno fermato un’autovettura con a bordo una coppia di cittadini italiani. Durante la perquisizione, la passeggera di 43 anni è stata trovata in possesso di un variegato assortimento di droghe composto da 7 dosi di crack, 20 di cocaina, 14 di hashish e una di marijuana. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, la donna ha aggredito i Carabinieri a calci e ha lanciato contro di loro del vino da una bottiglia.

La donna è stata arrestata per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il conducente, un 42enne, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza in concorso e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici.b Sempre in strada, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in via del Trullo, hanno fermato un’autovettura con a bordo due ventenni romani. La perquisizione personale e veicolare ha portato alla luce 37 dosi di ecstasy e la somma contante di 1.540 euro, motivo per cui entrambi sono stati arrestati.

I servizi di pattugliamento mirati hanno fatto registrare importanti risultati anche in altri quadranti della città. A Vigne Nuove, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino, in collaborazione con il Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, hanno fermato un 50enne romano a bordo di uno scooter in via Poggioli, trovandolo in possesso di 11 involucri di cocaina e ben 32 dosi di crack.

Al Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un cittadino eritreo di 45 anni in via Manfredonia che, alla vista della pattuglia, aveva tentato di fuggire a piedi sbarazzandosi di alcuni involucri contenenti 7 dosi di crack e 4 di cocaina.

A Tor Sapienza, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno sorpreso un 38enne romano mentre cedeva dosi di cocaina a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura, sequestrando al pusher ulteriori 5 involucri della stessa sostanza e 260 euro. Presso la stazione ferroviaria Ipogeo degli Ottavi, i Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno fermato un 22enne romano trovato in possesso di un panetto di hashish da 50 g e ulteriori 30 g di marijuana. Infine, al Collatino, i Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone hanno fermato in via Torelli un 38enne originario di Catanzaro, trovato in possesso di 50 g di marijuana.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria nel corso dei successivi riti direttissimi. Si precisa che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).