Roma, per il concerto di Ultimo oltre 400 addetti Atac in più

ROMA (ITALPRESS) – Un’attività non stop senza precedenti e un notevole sforzo organizzativo hanno consentito ad ATAC di riuscire a garantire gli spostamenti delle numerosissime persone che hanno partecipato al concerto di Ultimo a Tor Vergata. E’ quanto si legge in una nota di Atac. E’ stata “un’operazione molto complessa, analogamente a quella vissuta in occasione della giornata mondiale della gioventù, ma come questa svolta con successo“.

Complessivamente, infatti, nell’ambito del servizio straordinario per il Concerto, sono state trasportati oltre 175mila viaggiatori. Sull’intera rete metro è stato svolto servizio restando aperti, ininterrottamente fin dall’inizio di servizio del sabato.

Per l’intera giornata sono state programmate 1.575 corse metro e sono stati fatti oltre 260 treni straordinari. Si è trattato, di conseguenza, di un impegno molto intenso per ATAC. Oltre 400 addetti in più, rispetto a un normale fine settimana, sono stati messi in campo dall’azienda nei vari settori: dalle sale operative e di coordinamento al personale di condotta treni, direzione della circolazione, addetti alle manutenzioni per il pronto intervento, security e pulizie.

Ciò ha consentito di garantire assistenza e sicurezza per intera notte ai passeggeri, oltre ai normali controlli sull’esercizio, fino alla ripresa dei normali turni di servizio dalle 5.30 di oggi.

l servizio si è svolto quasi sempre regolarmente al netto di alcuni atti vandalici su metro C, che hanno generato alcune perturbazioni. In particolare, nella fase di afflusso, nel tardo pomeriggio di sabato, l’azionamento delle maniglie di emergenza in due stazioni, a Teano e Finocchio, ha provocato alcuni rallentamenti in linea che sono stati prontamente risolti dal personale ATAC.

Intorno alle 2.30 di domenica, nella fase di deflusso, ignoti si sono introdotti lungo i binari della linea C, all’altezza di Giardinetti, rendendo necessario rallentare la linea per effettuare i controlli. Il servizio è tornato in corso di regolarizzazione nell’arco di circa venti minuti. Intorno alle 3.50, infine, un’altra attivazione indebita di maniglia di emergenza a Pigneto, in direzione Colosseo, ha rallentato la linea. Poco più tardi si è verificato un evento simile a Pantano, Il servizio, in entrambi i casi, è stato rapidamente ripristinato dal personale ATAC.

-Foto IPA Agency-

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