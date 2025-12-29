Telefonata tra Trump e Putin, la Casa Bianca: “Colloquio positivo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha terminato “una telefonata positiva” con l’omologo russo, Vladimir Putin. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. “Il presidente Trump ha concluso una telefonata positiva con il presidente Putin riguardo all’Ucraina”, ha scritto Leavitt su X.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).