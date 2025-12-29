Telefonata tra Trump e Putin, la Casa Bianca: “Colloquio positivo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha terminato “una telefonata positiva” con l’omologo russo, Vladimir Putin. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. “Il presidente Trump ha concluso una telefonata positiva con il presidente Putin riguardo all’Ucraina”, ha scritto Leavitt su X.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]