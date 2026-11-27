Tedua presenta la Fondazione Soffierà “Ho sempre ricevuto aiuto, è ora di restituire”

MILANO (ITALPRESS) – È stata presentata a Milano la Fondazione Soffierà ETS, il progetto sociale promosso dal rapper Tedua, all’anagrafe Mario Molinari, insieme alla madre Elena Solinas, presidente della fondazione, e al fratello Gabriele Solinas, vicepresidente. Il progetto, annunciato lo scorso giugno in occasione del concerto di Tedua a San Siro, prende il nome da un brano del rapper contenuto nell’album “La Divina Commedia”. "Io nella vita ho cambiato dalle 3 alle 4 famiglie affidatarie, ho vissuto in una casa per famiglia, e nella vita ho sempre ricevuto una mano, io ora sono nella fase in cui voglio restituire", ha detto. eb/fsc/mca3