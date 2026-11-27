Rauti “Anche l’Artico può rientrare nel partenariato strategico Italia-Giappone”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - "L'Italia e il Giappone hanno 160 anni di relazioni diplomatiche, consolidate e rafforzate di recente" dalla sottoscrizione del partenariato strategico-speciale firmato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla premier giapponese Sanae Takaichiun. Un partenariato in cui "può rientrare anche l'Artico, e avere un suo ruolo strategico". Lo ha detto Isabella Rauti il Sottosegretario di Stato alla Difesa, con delega per l'ambiente specialistico Artico, Subartico e Antartide, intervenendo a Tokyo come keynote speaker, alla conferenza internazionale "Italy and Japan in the Arctic - Strategic Cooperation in a Region Central to Today's and Tomorrow's Challenges". fsc/azn (fonte video: ufficio stampa sottosegretario Rauti)