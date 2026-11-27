Bronchiectasie, un policy paper per cure più eque e migliorare la presa in carico

ROMA (ITALPRESS) - Tre anni e mezzo, in media, per arrivare a una diagnosi definitiva. Fino a nove per raggiungere un centro specializzato: sono i tempi d'attesa che pesano sulla vita di chi convive con le bronchiectasie, una patologia respiratoria cronica ancora poco riconosciuta e spesso sottodiagnosticata. Clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti a Roma per presentare il policy paper "Bronchiectasie: modelli virtuosi di presa in carico della cronicità", elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare con il supporto non condizionato di Insmed. mec/fsc/gsl