Malattia renale cronica, la diagnosi precoce evita la dialisi

ROMA (ITALPRESS) - “La malattia renale cronica è la progressiva perdita del funzionamento dei reni, sia come filtri per depurare l'organismo sia come organi endocrini per produrre gli ormoni che ci servono, quali ad esempio la vitamina D o l'eritropoietina, che produce i globuli rossi. Nella popolazione generale c'è un invecchiamento progressivo, aumenta l'obesità, aumenta il diabete: queste sono tutte cause di malattia renale cronica, che purtroppo è quasi sempre asintomatica; ciò significa che se non andiamo a cercarla non la troviamo e si arriva dal nefrologo troppo tardi, quando i pazienti possono essere solo messi in dialisi". Lo ha detto Filippo Aucella, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin), intervistato per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. mrc/gsl