Teddy Reno compie 100 anni, una vita tra la musica e l’amore con Rita Pavone

ROMA (ITALPRESS) – Cento anni di vita (li compie il prossimo 11 luglio) e oltre cinquanta di amore con Rita Pavone, la donna che ha sposato in seconde nozze (nel 1971), facendo rumore per gli oltre vent’anni di differenza. È Ferruccio Merk Ricordi, più conosciuto come Teddy Reno. Nato a Trieste, è cantante, produttore discografico e attore; interessato alla musica e al canto fin da giovane, Reno (che deve il nome d’arte al direttore d’orchestra Teddy Foster e il cognome all’omonimo fiume tedesco attraversato durante un tour in Germania) si esibisce per la prima volta a Rimini a un concorso per dilettanti con il brano “Tu sei la musica”.

Dopo l’ingresso nella Rai di Torino con l’orchestra di Pippo Barzizza (nel 1948), Reno partecipa a diverse trasmissioni radiofoniche (tra le altre, “Nati per la musica” e “Punto interrogativo”) e crea l’etichetta discografica CGD. Tra i suoi successi ci sono “Addormentarmi così”, “Accarezzame”, “Chella lla”, “Na voce na chitarra e o’ poco e’ luna”. Si dedica anche al teatro di rivista e alla commedia musicale (come “L’adorabile Giulio” di Garinei e Giovannini con Carlo Dapporto e Delia Scala)

A partire dal 1954 però, grazie anche al successo al Festival di Sanremo (arriva secondo e terzo), si dedica soprattutto alla televisione con programmi come “Canzoni al caminetto” e “Souvenir”. Frequenta anche il cinema: tra i tanti film, “Totò, Peppino e la… malafemmina”, “Destinazione Sanremo” e “I teddy boys della canzone”. Crea anche l’etichetta discografica La Galleria del Corso e inventa il Festival degli sconosciuti di Ariccia dove il destino è in agguato.

La prima edizione viene, infatti, vinta da una giovanissima cantante torinese che si chiama Rita Pavone e che Reno sposa con rito religioso in Svizzera nel 1968, accompagnato dalle polemiche per la grande differenza d’età con la sposa e perché lui è separato dalla prima moglie Vania Protti con cui ha avuto il figlio Franco e dalla quale ottiene il divorzio solo con l’entrata in vigore della legge, nel 1971. Dal matrimonio con la Pavone (sposata di nuovo civilmente nel 1971) nascono, invece, Alessandro e Giorgio.

Dal 1968 vive in Svizzera con la moglie e i figli e, negli anni, rallenta l’attività di cantante. Nel 2007, però, pubblica l’album “Se questo non è amore”, con i suoi grandi successi riarrangiati; nel 2014 realizza il Cd “Teddy Reno 70 anni (di carriera); e nel 2016, in occasione del 90° compleanno, esce “Pezzi da… 90”, con nuove versioni di storici successi e alcuni brani inediti.

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