TORINO (ITALPRESS) – “Le attività che stiamo portando avanti sono state corrette, con quella giusta moderazione e con quel senso di responsabilità che sono proprie delle forze di polizia nell’affrontare situazioni complicate”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso della conferenza stampa in prefettura a Torino dopo la riunione del

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sui cantieri per la Tav Torino-Lione, dopo gli scontri dei giorni scorsi.

“Abbiamo fatto il punto della situazione sulla sicurezza su Torino e la provincia – ha detto Lamorgese -. Qui si lavora in piena sinergia con le istituzioni del territorio. Abbiamo fatto anche il punto su Chiamonte e per questo ringrazio le Forze dell’Ordine per quello che fanno ogni giorno per garantire la sicurezza sul territorio”.

(ITALPRESS).