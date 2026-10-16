Tamajo “Obiettivo della Regione Sicilia è attivare politiche a sostegno imprese”

Tamajo “Obiettivo della Regione Sicilia è attivare politiche a sostegno imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - L'assessorato mira a "conoscere dati e comprendere come sono messi i territori dal punto di vista commerciale: l'obiettivo è attivare politiche pubbliche consequenziali". Così l'assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, a margine della presentazione nella sede della Camera di Commercio, a Palermo, del Dashboard Registro Imprese, la nuova piattaforma interattiva di visualizzazione dei dati istituita dalla Cciaa con l'obiettivo di monitorare le dinamiche socioeconomiche del territorio. xd8/vbo/gtr