Cairo “Nel calcio si gioca troppo? Se pensiamo al tennis… ”

MILANO (ITALPRESS) - “Si gioca troppo? Se pensiamo al tennis… Guardate voi”. Lo ha dichiarato il presidente del Torino Urbano Cairo a margine dell’assemblea odierna riferendosi alle polemiche per un calendario che non lascia tregua ai calciatori, problema sollevato ieri da Maurizio Sarri dopo la sfida col Pafos. Spazio anche alla due giorni negativa delle italiane in Champions: “È stata una giornata un po’ difficile. La Roma stava per vincere, anche bene, purtroppo ha perso. È un percorso lungo, c’è ancora tempo per recuparare”. Sul calo di ascolti della serie A: “Sono scesi ma nemmeno di molto, direi lievemente, sono numeri piccolissimi. C’è un calcio molto più divertente, le partite durano di più, un solo 0-0, secondo me recupereremo. Malagó? Quando ero in assemblea io non ne abbiamo parlato mai”, ha concluso. pia/ari/gtr