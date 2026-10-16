Pastorelli “Creatività dell’imprenditoria italiana molto apprezzata a New York”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Il nostro Paese sa esprimere attraverso la forza dei suoi territori, dei suoi saperi, un brand" come il Made in Italy, "che è così forte nel mondo e tutti apprezzano". Lo ha detto il Console Generale d'Italia a New York, Giuseppe Pastorelli, in occasione dell'incontro promosso dall'Associazione I Sud del Mondo ETS presso il Consolato, nell'ambito della missione internazionale organizzata in occasione delle celebrazioni del Columbus Day 2026. fsc/azn