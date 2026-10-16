Tamajo “Impegnati per riapertura completa del Centro commerciale Conca d’Oro”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sul Conca d'Oro siamo parzialmente soddisfatti, perché abbiamo aperto il 70% delle attività commerciali: continueremo a lavorare per completare tutto il percorso e far sì che ci sia il 100% delle attività aperte. La prossima settimana incontrerò anche i dipendenti di Risparmio Casa: non abbiamo finito, dobbiamo proseguire con il tavolo permanente che ho costituito per cercare di far aprire tutto il centro commerciale che rappresenta uno spazio importante per la comunità". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine della riapertura parziale del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo, dopo l'incendio dello scorso primo settembre. E' tornata accessibile la cosiddetta "Zona Bianca", l'area meno colpita dal rogo, che ospita 57 attività commerciali. xd8/vbo/gtr