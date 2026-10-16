Missione I Sud del Mondo a NY, Torchia “Accrescere sempre di più l’italianità”

NEW YORK (ITALPRESS) - "Siamo consapevoli che le associazioni debbano svolgere un ruolo importante a supporto delle istituzioni, un ruolo di prim'ordine per supportare l'Italia in una diplomazia culturale, di cui tanto abbiamo bisogno, per accrescere sempre più l'italianità nel mondo". Lo ha detto il presidente dell'Associazione I Sud del Mondo ETS, Pompeo Torchia, in occasione dell'incontro presso il Consolato Generale d'Italia a New York, nell'ambito della missione internazionale organizzata in occasione delle celebrazioni del Columbus Day 2026. fsc/azn