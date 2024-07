PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi ricorre il 41^ anniversario della tragica scomparsa di Rocco Chinnici, un eroe nella lotta contro la mafia e un esempio di coraggio e dedizione per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e, in particolare, alla figlia Caterina, che con impegno e determinazione continua il lavoro del padre a Bruxelles, affrontando le nuove forme di criminalità organizzata e le mafie”. Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che aggiunge: “Il mio recente passo di cedere il seggio europeo alla collega di Forza Italia si inserisce in una logica di partito e di rispetto per il lavoro di squadra. Forza Italia è un partito riformista che si oppone fermamente a ogni tipo di criminalità organizzata, e sono convinto che questa scelta rafforzerà il nostro impegno comune. Il lavoro di Caterina Chinnici a Bruxelles si integrerà con il mio ruolo di assessore qui a Palermo, creando un asse strategico nella lotta contro le mafie a difesa delle imprese. E’ essenziale che ogni decisione presa, sia finalizzata al bene comune e al rafforzamento della nostra lotta contro le mafie. Solo attraverso la coesione e la collaborazione potremo ottenere risultati significativi. La memoria di Rocco Chinnici ci sprona a non abbassare mai la guardia e a continuare a lottare con tutte le nostre forze per una società più giusta e libera da ogni forma di oppressione criminale e culturale”.

– foto ufficio stampa Edy Tamajo –

