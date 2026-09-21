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Sesto San Giovanni, arrivano nuovi investimenti per la Città della Salute
SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) (ITALPRESS) - Altri 300 milioni di ero, che portano lo stanziamento totale a 722,6 milioni di euro, per la Città della Salute a Sesto San Giovanni, il grande polo ospedaliero in costruzione sulle aree ex Falck. L'investimento è previsto dal secondo atto integrativo dell'Accordo di Programma per la realizzazione del complesso in cui avranno sede l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta. Il documento è stato firmato oggi, nella sede del cantiere del futuro polo sanitario, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, e dai presidenti del Besta, Marta Marsilio, e dell'Istituto dei Tumori, Gustavo Galmozzi, con l'adesione di Aria - Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti spa. e, digitalmente, da un delegato del Ministero della Salute. Presenti anche il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, alcuni consiglieri regionali e rappresentanti di Ats Milano e Asst, tecnici di Aria SpA e i progettisti di Cisar che sta eseguendo i lavori. sat/azn (Fonte video: Regione Lombardia)