Tajani “Green Deal ha fissato obiettivi irraggiungibili, danni enormi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'Italia ha la sua posizione, non è che siamo con uno o con l'altro, non siamo allo stadio a fare il tifo per uno o per l'altro, noi abbiamo la nostra posizione, siamo impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, però diciamo che la politica del Green Deal è stata una politica sbagliata perché ha posto degli obiettivi irraggiungibili che hanno provocato danni enormi sia all'agricoltura che all'industria. Quindi va cambiato, bene ha fatto anche la Commissione Europea poche ore fa anche a decidere di sospendere le norme sulla deforestazione perché erano norme che andavano certamente in una direzione negativa per l'industria e l'agricoltura". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a New York in un punto stampa a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU, poche ore dopo l’intervento del presidente americano Donald Trump. "Ricordiamo che l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa ed il quinto paese esportatore nel mondo, quindi noi non possiamo pensare che politiche dissennate possano provocare danni alla produzione industriale e alla produzione agricola", ha aggiunto. xo9/col4/mca1 (Video di Stefano Vaccara)