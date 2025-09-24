Tajani “Favorevoli a riconoscere Stato di Palestina, ma senza Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Abbiamo sempre detto che eravamo favorevoli alla soluzione dei 'due popoli, due Stati', che eravamo favorevoli al riconoscimento dello Stato di Palestina. Il problema è avere uno Stato di Palestina unito, dove non ci sia un'organizzazione terroristica che controlla una parte del territorio". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, in un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU. "Quindi fuori Hamas, non c'è stato mai per noi alcun problema, come non c'è adesso, lo ribadiremo anche nella nostra mozione. È quello che abbiamo sempre detto, da tempi immemori, io ricordo quando ero parlamentare europeo negli anni '90, dicevamo sempre che eravamo per la soluzione 'due popoli, due Stati', quindi continuiamo ad avere sempre la stessa posizione, non abbiamo mai cambiato idea". xo9/col4/mca1 (Video di Stefano Vaccara)