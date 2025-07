Tajani e Gentiloni al workshop “Neuroscience Experience-Collab and Innovation Training”

CATANZARO (ITALPRESS) – Ci saranno il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’ex commissario Ue per gli affari economici Paolo Gentiloni tra gli ospiti della prima edizione del workshop “Neuroscience Experience-Collab and Innovation Training”.

L’evento è organizzato nell’ambito del progetto “EbrainsItaly – European Brain ReseArch InfrastructureS-Italy”, promosso dal Cnr e partecipato da 14 Istituzioni e Università italiane, finanziato nell’ambito di NextGenerationEU e Pnrr. L’iniziativa, in programma a Maida (Catanzaro) dal 9 all’11 luglio, si inserisce nelle attività di formazione e innovazione erogate dall’Infrastruttura italiana di Ricerca per le neuroscienze “Ebrains-Italy”: tema il dialogo con l’ecosistema scientifico e imprenditoriale al fine di promuovere la ricerca collaborativa e l’accelerazione dell’innovazione in contesti pratici, quali quelli clinici e industriali.

Le attività saranno realizzate all’interno del contest Global South Innovation by Entopan il forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Ebrains-Italy, oltre che con Harmonic Innovation group, Deloitte, Gruppo Ferraro, Tech4You, eFM, Impatta.

