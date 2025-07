Tajani “Dazi del 10% accettabili, proseguire col sostegno all’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al rush finale, ci sono varie ipotesi sul campo. Il commissario Sefcovic sarà nei prossimi giorni a Washington per concludere la trattativa, mi auguro che possa andare tutto per il verso giusto. La guerra commerciale non serve a nessuno. E’ ovvio che bisogna trovare un accordo, il 10% è una percentuale accettabile; il mio obiettivo è dello 0-0 in un grande mercato che comprenda Europa, Canada, Usa e Messico”.

Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell’Energia di Forza Italia. “Credo che il Commissario sappia negoziare e speriamo che possa avvenire un accordo positivo per Ue e Usa. Il 10% è ragionevole”, ribadisce.

Alla conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina “sono attesi Capi di Stato e di governo, ministri di oltre 100 Paesi, stiamo vedendo le ultime adesioni; ci saranno anche le imprese private per aiutare l’Ucraina nella ricostruzione. E’ ovvio che dobbiamo continuare a lavorare intensamente per sostenere questo Paese da tutti i punti di vista: quello militare, economico, politico. La ricostruzione va fatta anche a guerra in corso, speriamo che la guerra finisca il prima possibile ma bisogna chiedere a Putin quando vuole fare marcia indietro”, conclude così il vicepremier.

– Foto IPA Agency –

