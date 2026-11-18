Home Video News Pillole Meloni “Il salario non dev’essere minimo, dev’essere giusto”
Meloni “Il salario non dev’essere minimo, dev’essere giusto”
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi la tassazione all'1% può valere per i premi di produttività fino a 5.000 euro l'anno, per i dipendenti del settore privato con un reddito fino a 80.000 euro, perché chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno, ovvero il salario non deve essere minimo, deve essere giusto". Così la premier Giorgia Meloni, in un video sui social. ads/azn (Fonte video: Instagram Giorgia Meloni)