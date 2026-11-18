Roma, 27 arresti per spaccio droga

ROMA (ITALPRESS) - Dalle cessioni di droga documentate dai militari durante mirati servizi di osservazione ai controlli su strada, fino alle perquisizioni personali, veicolari e domiciliari: prosegue l'attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale e sul litorale romano. Gli interventi effettuati negli ultimi giorni hanno portato all'arresto di 27 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. mgg/azn (Fonte video: Carabinieri)