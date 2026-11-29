ASTANA (KAZAKHSTAN) (ITALPRESS) – Vito Dell’Aquila chiude il 2026 sul podio. Il campione olimpico di Tokyo 2020 conquista la medaglia di bronzo nella categoria -58 kg al World Taekwondo Grand Prix Final di Astana, l’appuntamento che riunisce i migliori interpreti del taekwondo mondiale e conclude la stagione del circuito internazionale.

Dopo l’oro conquistato davanti al pubblico di casa al Grand Prix di Roma e il bronzo di Muju, in Corea del Sud, il 26enne del Gruppo Sportivo Carabinieri firma un altro risultato di grande prestigio. Una medaglia che vale 36 punti per il ranking olimpico, ma che assume un significato particolare soprattutto alla luce delle difficoltà fisiche che hanno condizionato l’ultimo periodo della sua preparazione.

Sul campo di gara dello Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace, Dell’Aquila apre la sua giornata imponendosi per 2-0 (10-4, 18-5) sul greco Dimitropoulos. Altrettanto convincente la prova nei quarti di finale, dove l’azzurro supera l’egiziano Moataz Bellah Asem per 2-0 (19-9, 6-5). A interrompere la corsa verso l’oro è l’iraniano Abolfazl Zandi, vincitore dell’ultima tappa del Grand Prix di Parigi, che si aggiudica la semifinale per 2-0.

Dell’Aquila ritrova immediatamente lucidità e determinazione nella finale per il bronzo, dove ad attenderlo c’è l’azero Gashim Magomedov, vicecampione olimpico di Parigi 2024. Una sfida di altissimo profilo internazionale che l’azzurro interpreta con personalità, imponendo il proprio ritmo e conquistando entrambi i round con i parziali di 10-5 e 8-3. Tre vittorie, tutte per 2-0, e una sola sconfitta: è il bilancio della giornata kazaka di Dell’Aquila, capace di reagire alla delusione della semifinale e di esprimere nuovamente le proprie qualità contro uno degli avversari più competitivi della categoria.

“Sono davvero molto contento. Certo, avrei voluto qualcosa in più, ma dopo un periodo non semplice questa medaglia rappresenta un grande punto di partenza. Sono felicissimo del risultato”, ha dichiarato Vito Dell’Aquila al termine della gara.

Il bronzo di Astana impreziosisce una stagione che ha visto il pugliese tornare a imporsi con continuità sulla scena internazionale. Dai successi al Polish Open e al Bulgarian Open nella categoria -63 kg, fino ai tre podi nei -58 kg nel circuito del Grand Prix, Dell’Aquila ha confermato la propria competitività ai vertici del taekwondo mondiale.

-Foto ufficio stampa Fita-

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