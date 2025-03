ROMA (ITALPRESS) – Simone Alessio continua a imporsi nella nuova categoria di peso e conquista la medaglia d’oro nella -87 kg al Dutch Open 2025 di taekwondo. In finale, il campione azzurro ha superato Szymon Piatkowski (Polonia), numero 1 del tabellone, con un incontro gestito con autorità sin dall’inizio. Alessio ha vinto il primo round 8-5 e il secondo 6-4, dimostrando sicurezza e adattamento alla categoria. Dopo l’oro al Fujairah Open, questo successo conferma il buon momento dell’azzurro, che ha concluso il torneo con quattro vittorie.

“Sono contento della prestazione – ha dichiarato -. Mi sono sentito sciolto, rilassato e mi sono divertito tanto. Ovviamente è un percorso lungo, pian piano arriveremo ad affrontare avversari sempre più di livello. Già qui al Dutch Open il livello era molto competitivo. Sono soddisfatto anche della prestazione della squadra: molti ragazzi stanno credendo, sono giovani e hanno un futuro brillante. Io cercherò di mettere a disposizione la mia esperienza”.

Ottima prova anche per Ludovico Iurlaro, che conquista l’argento nella -63 kg. In finale, l’azzurro ha affrontato Cyrian Ravet (Francia), bronzo olimpico di Parigi nella -58 kg, un avversario di grande esperienza. Il match si è concluso in due round: 7-12 e 8-19 in favore del francese. Per Iurlaro si tratta comunque di un risultato di rilievo, considerando che ha iniziato il torneo dai trentaduesimi e ha mostrato un percorso in crescita.

Oltre alle due finali per l’oro, la squadra italiana ha ottenuto altri cinque podi con Giulia Galiero (-46 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Alexander Oberhofer (-87 kg) e Matteo De Angelis (+87 kg), tutti protagonisti di una solida prestazione che ha permesso loro di salire sul terzo gradino del podio. Un risultato complessivo che conferma la competitività del gruppo azzurro in un torneo di alto livello.

