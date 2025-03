ROMA (ITALPRESS) – Festa della donna, e che donna! Norina Mattiuzzi da San Giorgio di Piano, nel bolognese, dove nacque 100 anni fa. Un secolo che ha festeggiato in modo davvero speciale, unico. Tra i tanti regali ricevuti, una cintura nera ad honorem, che il presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, ha voluto consegnare personalmente. Accanto a lui Vito Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo.

Norina è stata una delle protagoniste del Progetto “Taekwondo Over 65” che la Fita ha fortemente voluto. Un modo per trascorrere il tempo e tenere allenati fisico e soprattutto mente. E il risultato si è visto, nell'”esame” sostenuto da Dorina e da altri 34 “giovani talenti”. I tanti anni trascorsi sui campi, la guerra, un matrimonio, cinque figli maschi e altrettanti nipoti e pronipoti. Norina è un esempio per tutti. I suoi occhi sono vivi come le sue mani che centrano il colpitore tenuto dal maestro Mauro Bastelli.

Gli ospiti della comunità applaudono, il presidente Cito e il campione olimpico si avvicinano e con doveroso rispetto salutano e sorridono. “Lei e tutte le persone che vivono qui, siete un esempio per tutti noi. Vi guardo e penso che siete tutti cinture nere”. Norina ricambia l’affetto, con sobria commozione. Poi si avvicina all’orecchio e chiede: “Lei è il sindaco?”. Tenerezza.

– foto Federazione Italiana Taekwondo –

