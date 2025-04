NORIMBERGA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Durante l’assemblea generale della European Taekwondo Union (ETU) a Norimberga, è arrivata un’importante conferma e riconoscimento per il taekwondo italiano: Angelo Cito, numero uno della Federazione Italiana, è stato eletto vice presidente dell’ETU, risultando il primo degli eletti per numero di voti.

Per Cito, già membro del Consiglio della World Taekwondo Federation, si tratta della riconferma alla carica per il terzo quadriennio consecutivo, a dimostrazione della solidità del suo percorso e della fiducia che continua a riscuotere in ambito internazionale. Un segnale forte della stima conquistata nel tempo per il presidente Fita, che ha portato l’Italia tra le nazioni di riferimento per risultati, innovazione e modello organizzativo.

“Riscontrare un così ampio consenso mi rende felice soprattutto per l’Italia che in questi anni è sempre più un riferimento nel panorama internazionale, dedico questo successo a tutto il taekwondo italiano e soprattutto ai nostri straordinari atleti”, ha dichiarato Cito subito dopo l’elezione. Nel corso della stessa assemblea è stato riconfermato alla presidenza dell’Etu il greco Sakis Pragalos.

– foto ufficio stampa FITA –

(ITALPRESS).