MILANO (ITALPRESS) – Sei punti su sei disponibili. Cinque gol fatti e zero subiti. Dopo aver superato l’Ajax, l’Inter di Chivu batte anche lo Slavia Praga e si gode il punteggio pieno in Champions League. A San Siro finisce 3-0 con le reti di Lautaro Martinez (doppietta) e Dumfries in una partita che i nerazzurri dominano sin dai primi minuti di gioco. Eloquenti i numeri della gara: 20 tiri a 2, con settanta azioni d’attacco dei padroni di casa contro le ventiquattro degli avversari. La rete dell’1-0 è frutto di un mix: decisivo il pressing ostinato di Lautaro Martinez, ma lo è soprattutto la distrazione del portiere Stanek. Al 30′ l’estremo difensore sbaglia la misura di un passaggio e regala palla al bomber argentino che deve solo appoggiare in rete. L’Inter si sblocca e raddoppia quattro minuti dopo: Acerbi sfonda verticalmente e allarga verso Thuram, che entra in area, salta Vlcek e serve un assist preciso per il tocco sotto porta vincente di Dumfries.

Al 59′ l’Inter sfiora anche il tris. Lautaro si libera della marcatura di un difensore e premia l’inserimento centrale di Sucic, che salta il portiere e calcia, trovando però il salvataggio sulla linea di Chaloupek. La rete del 3-0 è solo rimandata al 65′. L’autore del tap-in vincente da pochi passi è il solito Lautaro Martinez su cross basso di Bastoni: la sovrapposizione del difensore nasce da un colpo di tacco di Thuram, che si fa male in quella stessa occasione ed è costretto ad uscire per lasciare il posto a Bonny (dentro nel secondo tempo anche Esposito, Akanji, Barella e Darmian). Il problema fisico del francese è l’unica nota stonata in una serata che ha regalato agli uomini di Chivu la quarta vittoria consecutiva tra Champions e Serie A. L’Inter tornerà in campo in Europa il 21 ottobre per sfidare l’Union Saint Gilloise a Bruxelles.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (21′ st Akanji 6), Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 7 (30′ st Darmian sv), Zielinski 6 (22′ st Barella 6), Calhanoglu 6.5, Sucic 6.5, Dimarco 6.5; Thuram 7.5 (21′ st Bonny 6), Lautaro 8 (21′ st P. Esposito 6). In panchina: Martínez, De Vrij, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Augusto. Allenatore: Chivu 7.

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek 3; Vlcek 4.5, Chaloupek 6, Zima 5, Hashioka 5; Doudera 5 (4′ st Mbodji 5), Dorley 5, Zafeiris 5, Sadilek 5 (1′ st Schranz 5), Provod 5 (25′ st Cham 5); Kusej 4.5 (1′ st Chory 5). In panchina: Markovic, Rezek, Sanyang, Chytil, Moses, Boril, Toula, Prekop. Allenatore: Trpisovsky 5.

ARBITRO: Kavanagh (Eng) 6.

RETI: 30′ pt Lautaro, 34′ pt Dumfries; 20′ st Lautaro.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bisseck, Schranz, Lautaro. Angoli: 4-0 per l’Inter. Recupero: 1′; 3′.

