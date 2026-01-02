CAGLIARI (ITALPRESS) – Basta un gol del rientrante Leao al Milan per espugnare il campo del Cagliari. Dopo un primo tempo incolore, è la rete del portoghese in avvio di ripresa a lanciare i sette volte campioni d’Europa verso una vittoria che vale la momentanea testa della classifica.

Dopo nemmeno due minuti, Estupiñan si fa sorprendere alle spalle da Palestra che entra in area e va al tiro, ma il suo destro è troppo schiacciato e termina a lato. I padroni di casa si fanno preferire e si procurano diversi tiri dalla bandierina, ma non riescono a pungere contro un avversario particolarmente sottotono in questa fase. Al 32′, Adopo si inserisce bene ma colpisce troppo centralmente di testa, senza riuscire a sfruttare un buon cross di Esposito dalla sinistra. In pieno recupero, Rodríguez commette fallo da rigore in area su Loftus-Check ma non viene concesso per un precedente fuorigioco di Leao. Si va al riposo sullo 0-0. In avvio di ripresa, Leao centra la traversa con un destro a giro ma l’azione viene “annullata” dal guardialinee che ha poi ravvisato un pallone precedentemente uscito sul fondo. Gli ospiti partono forte e al 5′ passano in vantaggio.

Rabiot sfrutta una precisa verticalizzazione di Fofana e serve a rimorchio Leao, che si aggiusta il pallone sul sinistro e trafigge Caprile per l’1-0. Al 24′, c’è spazio per l’esordio in rossonero del neo acquisto Fullkrug. La squadra allenata da Pisacane non reagisce e, nonostante la girandola di cambi, non riesce più a impensierire Maignan. Al 42′, una buona combinazione tra Fullkrug e Pulisic porta alla conclusione lo statunitense, ma il suo sinistro viene fermato in corner da Caprile. Tre minuti dopo, Modric calcia una punizione rasoterra a sorpresa sulla quale Caprile interviene per evitare guai peggiori. Nel finale, gli uomini di Allegri gestiscono bene il vantaggio e mettono in cassaforte il risultato.

Grazie a questi tre punti, il Milan sale in vetta a quota 38 in attesa delle altre partite. Il Cagliari resta invece al quattordicesimo posto con 18 punti all’attivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 5.5, Luperto 5.5, Rodriguez 6; Palestra 6, Adopo 5.5, Prati 5 (16’st Borrelli 6), Mazzitelli 5 (38’st Cavuoti sv), Obert 6 (15’st Idrissi 6); Esposito 6 (21’st Gaetano 6), Kilicsoy 5 (38’st Pavoletti sv). In panchina: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Mina, Pintus, Deiola, Liteta, Rog, Luvumbo, Trepy. Allenatore: Pisacane 5.5.

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6.5, De Winter 6.5, Bartesaghi 6.5; Saelemaekers 6, Fofana 6.5 (24’st Ricci 6), Modric 6.5, Rabiot 7, Estupiñan 6 (34’st Gabbia sv); Loftus-Cheek 6.5 (34’st Pulisic sv), Leao 7 (24’st Fullkrug 6). In panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Pavlovic, Jashari, Castiello. Allenatore: Allegri 6.5. ARBITRO: Abisso di Palermo 6 RETI: 5’st Leao. NOTE: cielo coperto, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Idrissi, Palestra, Saelemaekers. Angoli 6-7. Recupero 1′ pt, 4’st.

