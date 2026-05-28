Cresce il trasporto marittimo in Egitto, oltre 11 milioni di container movimentati nel 2025

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il settore del trasporto marittimo egiziano ha registrato nel 2025 una crescita significativa, con 17.288 spostamenti navali nei porti del Paese, in aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente. Secondo un comunicato del Consiglio dei Ministri egiziano, il comparto ha movimentato 11,1 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU, unità di misura standard internazionale per i container), con un incremento del 24,3% rispetto agli 8,9 milioni del 2024. Il traffico di container di transito ha raggiunto 6,7 milioni di TEU, in crescita del 36%.

Il risultato è attribuito agli investimenti infrastrutturali e alla strategia governativa volta a trasformare l’Egitto in un hub regionale per trasporti e logistica, sfruttando la posizione geografica strategica e il Canale di Suez, oltre all’ingresso di grandi operatori internazionali nella gestione dei terminal portuali. L’efficienza operativa è migliorata, con una produttività media di 30.452 TEU al giorno nel 2025 rispetto ai 24.494 del 2024, contribuendo a ridurre i tempi di permanenza delle navi e a rafforzare la competitività dei porti egiziani a livello regionale.

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