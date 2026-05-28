Cresce il trasporto marittimo in Egitto, oltre 11 milioni di container movimentati nel 2025

IPA23918658 - 29 March 2021, Egypt, Suez: The "Ever Given" container ship operated by the Evergreen Marine Corporation, sails with tugboats through the Suez Canal, after it was fully freed and floated. ..Egypt's Suez Canal Authority announced that the stranded massive container ship that has blocked the Suez Canal for nearly a week, has been fully dislodged and successfully floating in the canal. (best quality available) Photo: -/Suez Canal Authority/dpa

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il settore del trasporto marittimo egiziano ha registrato nel 2025 una crescita significativa, con 17.288 spostamenti navali nei porti del Paese, in aumento del 6,6% rispetto all’anno precedente. Secondo un comunicato del Consiglio dei Ministri egiziano, il comparto ha movimentato 11,1 milioni di unità equivalenti a venti piedi (TEU, unità di misura standard internazionale per i container), con un incremento del 24,3% rispetto agli 8,9 milioni del 2024. Il traffico di container di transito ha raggiunto 6,7 milioni di TEU, in crescita del 36%.

Il risultato è attribuito agli investimenti infrastrutturali e alla strategia governativa volta a trasformare l’Egitto in un hub regionale per trasporti e logistica, sfruttando la posizione geografica strategica e il Canale di Suez, oltre all’ingresso di grandi operatori internazionali nella gestione dei terminal portuali. L’efficienza operativa è migliorata, con una produttività media di 30.452 TEU al giorno nel 2025 rispetto ai 24.494 del 2024, contribuendo a ridurre i tempi di permanenza delle navi e a rafforzare la competitività dei porti egiziani a livello regionale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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