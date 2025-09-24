Suzuki presenta il nuovo emblema

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta dopo 22 anni, Suzuki Motor Corporation ha ridisegnato l’emblema che contraddistingue i suoi prodotti. Il nuovo emblema riflette il recente slogan aziendale “By Your Side” e incarna l’impegno costante di Suzuki a mettere il cliente al centro. Per esprimere questo impegno, l’iconica “S” di Suzuki è stata mantenuta, ma rinnovata in un design più elegante, adatto all’era digitale. Inoltre, il suo rivestimento, solitamente cromato, è stato sostituito con una finitura argentata lucida per ridurre l’impatto ambientale delle applicazioni cromate, ma anche per segnare il passaggio a una nuova era, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento della mobilità, sempre più vicino alla vita delle persone. Questo nuovo logo verrà applicato per la prima volta sulle concept car Suzuki al Japan Mobility Show 2025.

Toshihiro Suzuki, Presidente di Suzuki, ha dichiarato: “Questo nuovo emblema incarna il duraturo impegno di Suzuki nel creare prodotti di qualità con un approccio incentrato sul cliente, nonchè la nostra determinazione ad affrontare le sfide di domani. Guidati dallo slogan aziendale ‘By You Sidè, continueremo a supportare i nostri clienti offrendo soluzioni di mobilità innovative ed efficienti, contribuendo così a un futuro sostenibile”.

