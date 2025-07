Suzuki GSX-R1000R, 40 anni di adrenalina

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki annuncia la nuova GSX-R1000R, una moto nata per le competizioni e perfezionata per la strada.

GSX-R1000R rappresenta da 40 anni l’essenza della moto supersportiva secondo Suzuki, dal debutto della prima GSX-R750 nel 1985 fino alla GSX-R1000R odierna. Ogni generazione ha portato in strada l’esperienza sviluppata nel mondo delle corse, contribuendo a creare il mito GSX-R, uno dei più vincenti della storia delle due ruote. Con oltre 15 titoli mondiali nel campionato FIM Endurance e un’eredità fatta di innovazioni tecniche e successi globali, GSX-R1000R celebra il 40° anniversario della famiglia GSX-R con una serie di aggiornamenti mirati a mantenere intatto il DNA racing, evolvendo al tempo stesso in tecnologia, sicurezza e stile.

Il cuore pulsante della nuova Suzuki GSX-R1000R è l’inconfondibile quattro cilindri in linea da 999,8 cm³, capace di offrire prestazioni da riferimento assoluto. Sul nuovo modello, l’intero sistema di aspirazione e scarico è stato ottimizzato: le testate sono state riprogettate, le camere di combustione riviste e il rapporto di compressione portato a 13,8:1, migliorando l’efficienza termica e mantenendo la potenza esuberante tipica di GSX-R.

L’alimentazione beneficia di iniettori primari a 8 fori, di un sistema S-TFI (Suzuki Top Feed Injector) ulteriormente perfezionato e di una maggiore pressione della pompa carburante, elementi che contribuiscono a una combustione più efficiente, una risposta del gas più pronta e una significativa riduzione delle emissioni, in linea con le normative Euro 5+. I nuovi pistoni in alluminio forgiato, alleggeriti e rinforzati, migliorano la durata, la resa agli alti regimi e la resistenza termica, contribuendo anche a ridurre le vibrazioni del motore. Infine, il sistema di scarico è stato completamente rivisitato: presenta un catalizzatore maggiorato, doppi sensori di ossigeno e un nuovo silenziatore in titanio più compatto (da 8,3 a 5,5 litri), soluzioni che permettono di coniugare prestazioni elevate ad un’estetica ancora più aggressiva.

La moto celebra il suo 40° anniversario con un design rinnovato e dettagli esclusivi. Per l’occasione, sono state introdotte tre nuove colorazioni accattivanti, che richiamano le iconiche livree storiche GSX-R: Blu 40th (colorazione storica della versione 750 del 1986), Rosso 40th (1993: livrea della moto campione del mondo con Kevin Schwantz) e Giallo 40th (2005: colori della livrea del Team Alstare). Ogni esemplare è impreziosito dal logo del 40° anniversario posizionato sul serbatoio, sulle carene e sulla chiave.

Non mancano tocchi distintivi come il logo GSX-R sul silenziatore e sulla sella, mentre le cover di spingidisco e frizione sono rifiniti in un elegante grigio e i dischi freno sfoggiano una raffinata finitura color oro, completando un look che rende omaggio alla gloriosa storia del modello.

Nel 2026, GSX-R si evolve con significativi aggiornamenti. Tra gli optional spiccano le nuove alette laterali in carbonio, progettate per creare una deportanza che migliora il feeling e la stabilità alle alte velocità, garantendo una guida precisa e sicura. Il frontale vede un faro LED più compatto, che integra in modo armonioso luci di posizione e frecce full LED, per un aspetto moderno e aerodinamico. Infine, una serie di modifiche estetiche a carene, fanaleria, tappo del serbatoio e porta targa contribuiscono a un look complessivo pulito e aggressivo, rafforzando il carattere sportivo della moto.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS)