Suzuki GSX-8R Cup, domenica 11 ottobre atto finale a Vallelunga con Marino vicino al titolo

ROMA (ITALPRESS) – Si chiuderà a Vallelunga la stagione 2026 della Suzuki GSX-8R Cup. Domenica 11 ottobre l’Autodromo romano ospiterà l’ultimo appuntamento del Trofeo monomarca, chiamato a decretare il nuovo campione al termine di un campionato intenso ed equilibrato, che ha visto una griglia di 40 piloti dare vita a gare combattute fino all’ultimo metro. Samuele Marino (E&E Squadra Corse), al comando della classifica generale, ha vinto due gare e ha costruito il suo vantaggio con continuità. Nell’ultima prova di Misano, in condizioni rese insidiose dal nubifragio, ha scelto una condotta prudente e ha chiuso al quinto posto. Marino arriva a Vallelunga con il destino nelle proprie mani, ma il titolo non è ancora matematicamente acquisito. Gli servirà il giusto equilibrio tra velocità e gestione, evitando errori che potrebbero riaprire una sfida che oggi lo vede nettamente favorito. Alle sue spalle, Fabio Starnone (Upmap) è determinato a tenere viva la corsa al titolo fino all’ultima bandiera a scacchi. Starnone è stato il rivale più costante di Marino per tutta la stagione e ha firmato più volte la pole position, compresa quella dell’ultimo appuntamento di Misano.

A Vallelunga non avrà calcoli da fare: gli servirà un weekend pressoché perfetto, con l’obiettivo di conquistare il massimo dei punti e la speranza di un passo falso del leader. Il titolo, però, non è l’unico verdetto atteso a Vallelunga. Restano da assegnare il secondo e il terzo gradino del podio di campionato. In lizza ci sono (oltre al già citato Fabio Starnone) Roberto Sarchi, tra i piloti più regolari della stagione e autore del giro più veloce al Mugello e Marco Como, che ha firmato una vittoria spettacolare a Misano, rimontando dalla quattordicesima posizione in griglia. Accesa anche la sfida nella classifica Over 35, che vede protagonisti piloti come Walter Laudati e Mattia Giachino, capaci più volte di inserirsi nelle posizioni di vertice anche della classifica assoluta. Dopo Misano, Imola, Mugello e la Racing Night di Misano, manca dunque un solo capitolo. Marino è a un passo dal traguardo e Starnone è pronto a giocarsi l’ultima carta, mentre il resto della griglia cerca l’ultimo acuto della stagione. Il verdetto arriverà sotto la bandiera a scacchi di Vallelunga.

A rendere la competizione ancora più avvincente è un montepremi di assoluto rilievo. Oltre ai riconoscimenti in denaro previsti ad ogni singolo round, il vincitore della Stagione 2026 avrà l’opportunità di volare negli Stati Uniti: per lui è prevista l’esperienza esclusiva di correre una gara di MotoAmerica Twins Cup 2027 sul leggendario tracciato di Daytona, tempio mondiale del motociclismo.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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