Supercoppa Europea a Udine, Fedriga “Grazie per l’attenzione al territorio”

UDINE (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente Gravina e la Figc per il supporto di questi anni, per aver mantenuto fede all’impegno di dare la giusta attenzione a questo territorio”. Sono le prime parole del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel presentare l’evento.

“Un grazie sentito al patron Giampaolo Pozzo per aver rappresentato in tanti anni gli interessi non solo di una squadra, ma di un’intera comunità. Aver creato questa partnership con l’Udinese con il brand “IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA” è uno dei migliori investimenti promozionali possibili, per la forza comunicativa del calcio e dello sport. E’ emozionante vedere l’aquila del Friuli Venezia Giulia come logo della partita del 13 agosto. Ci ripaga del lavoro che stiamo facendo per promuovere il territorio con importanti iniziative di carattere sportivo. Vogliamo farci conoscere ulteriormente come meta turistica, per essere maggiormente competitivi come territorio, riuscendo così ad attrarre visitatori e investimenti”.

