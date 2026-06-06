FERMO (ITALPRESS) – Esplosione e crollo parziale di un edificio di due piani a Porto Sant’Elpidio poco prima delle 6. Recuperato il corpo senza vita di un uomo. Soccorse subito due persone ferite. Appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. I vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.
– foto da video Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]