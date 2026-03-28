BERCHIDDA (ITALPRESS) – “Il rilancio del settore della trasformazione del sughero è un tema molto caro alla Regione, e con questo obiettivo metteremo in campo un impegno comune, di concerto con gli imprenditori del comparto, per istituire un distretto regionale del sughero in Sardegna che possa favorirne la ripresa“. Lo ha annunciato l‘assessore dell’Industria, Emanuele Cani, in occasione di un tavolo con le associazioni di categoria e con gli imprenditori tenuto ieri a Berchidda.

L’istituzione del distretto sarà anche al centro di una mozione che sarà portata all’attenzione del Consiglio Regionale a inizio aprile. L’iniziativa ha l’obiettivo di impegnare formalmente la Presidente della Regione e la Giunta, con il coinvolgimento in prima linea dell’Assessorato dell’Industria, a procedere all’istituzione del distretto industriale del sughero e di un tavolo tecnico regionale permanente per rilanciare la filiera.

Il documento prevede inoltre la creazione di un fondo dedicato destinato all’innovazione e internazionalizzazione della filiera e la promozione della riconoscibilità del “Sughero di Sardegna” come marchio collettivo di qualità e sostenibilità ambientale.

-Foto Regione Sardegna-

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