NAPOLI (SORRENTO) (ITALPRESS) – “Il sud spesso è rappresentato come luogo dei problemi del Paese, ma è luogo di straordinarie opportunità per le nostre regioni, per l’Italia, forse anche per l’Europa. Lo vivo sotto i miei occhi, perchè la mia regione ospita il primo porto d’Italia, Gioia Tauro, che fa 3,5 milioni di container all’anno, che purtroppo non produce ricchezza in Calabria perchè è porto di transhipment, ma è un hub logistico straordinario e sto vedendo quanto sta diventando importante per il Mediterraneo”. Lo dice il Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso del suo intervento al secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti. “Ho la convinzione – prosegue il governatore – che oggi le regioni del sud, se sanno interpretare in chiave moderna non meramente rivendicativa l’attività di Governo, possono vivere ciò che hanno vissuto le regioni del nord nelle stagioni passate, quando hanno avuto un vantaggio competitivo dovuto al fatto di essere più prossime al motore dell’Europa”.

“Nel nuovo paradigma dell’economia europea il Mediterraneo diventa sempre più importante per l’economia del nostro continente e le regioni come la mia sono naturalmente un hub dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo. Oggi stiamo comprando l’energia da paesi che affacciano su sponda sud del Mediterraneo: nei prossimi anni, se l’Europa ha fatto davvero quello che il Governo chiede, un piano Mattei per arginare i flussi dell’emigrazione, avremo paesi della sponda sud del mediterraneo che cresceranno con tasso di incremento Pil superiore a paesi europei. Le regioni d’Italia che si affacciano sul Mediterraneo possono giovarsi di questa prossimità geografica”.

– foto: ufficio stampa Regione Calabria

