Pecoraro Scanio “L’Italia raggiunga entro il 2030 l’obiettivo del 30% di aree protette”

PANTELLERIA (SICILIA) (ITALPRESS) - “Il decennale del Parco Nazionale di Pantelleria rappresenta un traguardo importante per la tutela della biodiversità italiana e una conferma della validità di una scelta che ho fortemente voluto, inserendo ,da ministro,questo parco nella legge dello Stato nel novembre 2007 insieme agli altri tre parchi nazionali siciliani”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente che ringrazia due volte il presidente Mattarella, per aver firmato il decreto nel luglio 2016 e per la partecipazione al decennale. “L’Italia – prosegue – deve raggiungere entro il 2030 l’obiettivo del 30% di territorio terrestre e marino protetto, come previsto dagli impegni europei e internazionali e ribadito dal Ministero dell’Ambiente. È una sfida che va affrontata con determinazione, valorizzando il patrimonio di biodiversità più ricco d’Europa.” “L’auspicio è inoltre che Pantelleria diventi un modello di sostenibilità, puntando al 100% di energia da fonti rinnovabili e superando definitivamente la dipendenza dai combustibili fossili. Occorre continuare a investire nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, evitando tagli e rafforzando una rete che rappresenta una delle eccellenze ambientali del nostro Paese”, conclude Pecoraro Scanio. pc/gtr