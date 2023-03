PISA (ITALPRESS) – Comincia con quattro medaglie azzurre la Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2023. L’Italia parte con un doppio podio nella spada femminile categoria B, dove arrivano l’argento di Rossana Pasquino e il bronzo di Julia Markowska, e poi festeggia anche altri due terzi posti, firmati nel fioretto maschile da Emanuele Lambertini e Michele Massa, rispettivamente nelle categorie A e B. Un avvio da applausi per la spedizione italiana, alla vigilia del rientro in gara di Bebe Vio, che domani tornerà protagonista in pedana, nella prova di fioretto femminile categoria B, a 19 mesi di distanza dai trionfi dei Giochi Paralimpici di Tokyo. Le prime due medaglie per l’Italia arrivano dalla prova di spada femminile categoria B. Rossana Pasquino ha conquistato l’argento sconfitta solamente in finale dalla numero 1 del ranking mondiale, la thailandese Jana per 15-7. La campana delle Fiamme Oro ha iniziato la sua avventura nel tabellone delle 16 battendo la canadese Lowthain con il punteggio di 15-3 prima di sconfiggere nei quarti di finale la cinese Kang con il punteggio di 15-9. Rossana Pasquino, che si divide tra Circolo Schermistico Partenopeo e l’Accademia Olimpica Beneventana, ha raggiunto la finale dopo la vittoria contro la giapponese Sakurai al tempo per 8-5 raggiungendo il match decisivo di giornata. Bronzo per Julia Markowska che ha condotto una gara di grandissimo livello. La giovane azzurra ha completato la fase a gironi con 4 vittorie e una sconfitta entrando così in tredicesima posizione nella fase ad eliminazione diretta. Nel primo match del tabellone ha battuto la polacca Rogowska con il punteggio di 15-6. Nel tabellone da 16, l’azzurra che si allena presso le Fiamme Oro ha avuto la meglio sulla francese, e numero 4 del ranking, Demaude grazie ad un 15-11. La prima medaglia per Julia in una prova individuale di Coppa del Mondo è arrivata dopo il successo nei quarti di finale contro la tedesca Tauber per 15-6 prima di uscire sconfitta dalla semifinale, contro la vincitrice Jana, con un 15-6. Così le altre italiane: 11^ Alessia Biagini, 28^ Roxana Diana Solomon e 32^ Michela Pierini. La terza medaglia di giornata è arrivata grazie a Emanuele Lambertini. L’emiliano, numero 3 del ranking, ha iniziato la sua prova battendo nel turno da 32 il giapponese Sasajima per 15-4. Negli ottavi di finale ha avuto la meglio su un altro nipponico, Kano, con il risultato di al 15-3. Nei quarti di finale il fiorettista delle Fiamme Oro ha avuto la meglio sull’ucraino Demchuk con il finale di 15-8. Il bolognese che si allena alla Zinella Scherma ha visto la sua corsa fermarsi in semifinale contro l’ungherese Richard Osvath per 15-12, dopo un match combattuto e spettacolare. Ad un passo dalla “top 8” si + chiusa la prova di Matteo Betti sconfitto dal vincitore, il cinese Zhong, con un 15-7 e classificatosi 9°, 44° Elio Iozzi terzo italiano in gara. A Pisa, dove ottenne il suo primo podio in Coppa del Mondo, si conferma tra i migliori Michele Massa, di bronzo nel fioretto maschile categoria B. Il marchigiano dell’Accademia Scherma Fermo ha debuttato vincendo per 15-11 il match degli ottavi di finale contro l’ucraino Datsko, poi ha festeggiato la certezza della medaglia battendo con un netto 15-5 Serozhenko, altro portacolori dell’Ucraina. In semifinale è arrivato per Massa lo stop contro il britannico Coutya, che si è imposto 15-7, lasciando comunque l’azzurro tra gli applausi del pubblico di Pisa. Hanno chiuso invece 23° e 24° Matteo Addesso e Leonardo Rigo. Nella competizione di spada femminile categoria A, infine, la prova delle due azzurre, Sofia Brunati e Rebecca D’Agostino, si è conclusa nel tabellone da 32 rispettivamente con un 23° e 24° posto. Domani sono in programma le gare di fioretto femminile categorie A e B e di sciabola maschile B e A.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

