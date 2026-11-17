BRUXELLES (ITALPRESS) – Solo il 24% dei cittadini europei considera i giornalisti una professione affidabile, dato che in Italia si ferma al 23%, e quasi otto su dieci (il 78% della media Ue, l’80% in Italia) ammettono di avere difficoltà a distinguere le fonti attendibili a causa dell’eccesso di informazioni contraddittorie. È questa la fotografia scattata dallo studio Ipsos 2026 “Europeans and Information 2026” presentato al Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione dell’edizione speciale Europa del Premio Ischia internazionale di giornalismo.

L’obiettivo dell’iniziativa, ha spiegato il presidente del Premio Ischia, l’ambasciatore Giampiero Massolo, è “far crescere la consapevolezza sul ruolo della buona informazione e del buon giornalismo” di fronte alle campagne di disinformazione. “Viviamo un’epoca segnata da una guerra che ha come obiettivo la manipolazione cognitiva delle nostre opinioni pubbliche”, ha sottolineato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

Per l’eurodeputato del Ppe Salvatore De Meo, che ha concluso i lavori, “l’Europa deve reagire con norme chiare per contenere l’impatto dell’IA e garantire un giornalismo libero e indipendente”, coinvolgendo anche le piattaforme digitali.

Lo studio Ipsos mostra che il giornalismo tradizionale regge meglio rispetto ai nuovi attori digitali. I chatbot di intelligenza artificiale raccolgono in media solo il 16% di fiducia (20% in Italia) e i social media influencer si fermano al 10% (13% in Italia).

L’Europa appare però spaccata in tre blocchi: Paesi ad alta fiducia nei media professionali come Olanda (38%), Belgio e Svezia (28%); un’area intermedia che include Italia (23%) e Spagna (22%); e un blocco a bassa fiducia nell’Est Europa, come Romania (15%) e Ungheria (14%), dove l’IA arriva persino a superare i giornalisti per credibilità percepita.

La maggioranza dei cittadini (fino al 60% in Francia e al 58% in Olanda, 46% in Italia) teme inoltre che nei prossimi 3-5 anni l’IA aggraverà la disinformazione online, mentre resta alto il valore attribuito all’essere informati tra i pubblici più influenti (European Influentials), con il 77,2% che lo considera una priorità personale.

-Foto grafica Ipsos-

(ITALPRESS).