ROMA (ITALPRESS) – L’Aerospazio rappresenta un comparto che negli ultimi lustri ha subito una profonda trasformazione, passando da campo sostanzialmente riservato a enti statali e agenzie internazionali a vero e proprio settore industriale. Il settore è caratterizzato da un Made in Italy particolarmente avanzato e competitivo, con la presenza di aziende delle più diverse caratteristiche, dimensioni e tipologie.

Improda Consulenza d’Impresa e Improda Studio Legale, al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle imprese del comparto, hanno varato un Desk Aerospazio con competenze di natura trasversale e multidisciplinare. Il gruppo di lavoro risulta composto da Alberto Improda, Francesco Rizzo, Gabriella Napolano, Flavia Bartolazzi e Leonardo Iacovelli. Improda Consulenza d’Impresa e Improda Studio Legale saranno presenti a New Space Economy, la grande manifestazione in programma alla Fiera di Roma dal 25 al 27 novembre 2026, con lo stand B13 al Padiglione 9.

Appuntamento, in particolare, all’evento organizzato da Improda Consulenza d’Impresa presso lo Spazio Arena, mercoledì 25, dalle 11.00 alle 11.45, dal titolo: “Aerospazio, Nuove Opportunità, Nuove Responsabilità”. Discuteranno del tema, moderati da Paolo Marcesini (Memo17), Renato Aurigemma (SAM scarl), Milena Mosci (Howden), Gabriella Napolano (Improda Studio Legale), Carlo Coletta (Cincotti e Company), Marco Moriani (ARCA Dynamics), Alice Antonelli (CIM 4.0), Federica Fistarollo (AIPAS).

-Foto Improda Consulenza d’Impresa-

(ITALPRESS).