L’Agenzia spaziale norvegese assume la presidenza di CEOS, sforzi sulle sfide globali legate ai cambiamenti climatici

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – L’Agenzia spaziale norvegese ha assunto la presidenza del Comitato per i satelliti di osservazione della Terra (CEOS), il più importante forum internazionale per il coordinamento dei satelliti civili per l’osservazione della Terra.

Durante l’anno di presidenza, la Norvegia guiderà gli sforzi per rafforzare la cooperazione internazionale sui dati satellitari e contribuirà a un maggiore utilizzo dell’osservazione della Terra per affrontare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alla gestione degli oceani e alla sicurezza sociale. Il CEOS si impegna a garantire osservazioni satellitari coordinate, prodotti di dati armonizzati e dati veritieri per la società.

La presidenza offre alla Norvegia l’opportunità di mettere in evidenza le priorità nazionali nell’ambito dell’osservazione della Terra, contribuendo al contempo a definire l’agenda internazionale in un settore che sta acquisendo sempre maggiore importanza per le decisioni basate sulla conoscenza e per lo sviluppo sostenibile.

La Norvegia è un piccolo paese con vaste aree oceaniche, lunghe coste e importanti interessi nell’Artico. Il monitoraggio dell’oceano, del clima, dell’ambiente e delle risorse naturali è quindi di grande importanza per l’amministrazione e le imprese norvegesi.

I dati satellitari forniscono informazioni su, tra le altre cose, ghiaccio marino, livello del mare, qualità dell’acqua, traffico marittimo, rischi naturali, cambiamenti climatici e condizioni ambientali delle aree marine e costiere. Per le aree vaste e inaccessibili, di cui la Norvegia è ricca, l’osservazione della Terra tramite satellite è spesso l’unico modo per ottenere informazioni regolari.

Attraverso il programma CEOS, la Norvegia contribuisce alla cooperazione internazionale per lo sviluppo, il coordinamento e l’utilizzo dei satelliti per l’osservazione della Terra. Sebbene la Norvegia non disponga di propri satelliti nazionali per l’osservazione della Terra, partecipa attivamente alla cooperazione spaziale europea tramite il programma Copernicus, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e EUMETSAT. Ciò consente alla Norvegia di accedere ai satelliti per l’osservazione della Terra e per le previsioni meteorologiche più avanzati al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo dei futuri sistemi satellitari.

CEOS è stata fondata nel 1984 e oggi riunisce più di 60 organizzazioni membri e partner provenienti da tutto il mondo.

Attraverso CEOS, organizzazioni come NASA, JAXA, ESA ed EUMETSAT collaborano per coordinare le immagini satellitari, armonizzare i set di dati e garantire che le osservazioni provenienti da diversi satelliti possano essere combinate e utilizzate congiuntamente. Ciò consente di creare informazioni più affidabili e coerenti sullo stato del nostro pianeta.

CEOS si impegna inoltre a rendere i dati satellitari più facili da reperire, utilizzare e accedere per decisori, ricercatori ed enti pubblici. Un’area di interesse fondamentale è lo sviluppo di dati pronti per l’analisi (Analysis Ready Data), che semplificano la trasformazione dei dati satellitari in conoscenza e informazioni utili per il processo decisionale.

Durante la presidenza norvegese del 2027, ci impegneremo ad accrescere i benefici sociali dell’osservazione della Terra attraverso tre aree prioritarie di intervento:

True Green rafforzerà l’utilizzo dei dati satellitari nelle attività relative al clima, alle foreste e alla natura. L’iniziativa si basa, tra l’altro, sulla consolidata collaborazione tra la Norvegia e CEOS nel monitoraggio delle foreste tropicali e nello sviluppo di basi decisionali per la gestione del clima e dell’ambiente.

True Blue promuoverà un maggiore utilizzo dell’osservazione della Terra per le regioni oceaniche, costiere e polari. In quanto nazione oceanica e polare, la Norvegia desidera sottolineare come i dati satellitari possano contribuire a una migliore comprensione e a una gestione più sostenibile degli oceani, dei cambiamenti climatici e delle risorse in queste aree.

True Future si propone di rafforzare il coinvolgimento della prossima generazione di esperti di osservazione della Terra. L’obiettivo è fornire agli studenti una migliore comprensione di come i dati satellitari vengano utilizzati per risolvere le sfide sociali, ispirando al contempo un percorso di studi e una carriera nel settore spaziale e dell’osservazione della Terra. Questo progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa Youth di CEOS.

Un elemento comune alle tre aree di intervento è il desiderio di rendere i dati satellitari più accessibili, più facili da usare e più semplici da impiegare al di là dei confini nazionali, dei settori e degli ambienti professionali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).