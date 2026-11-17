di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Nello spazio, per molto tempo, la parola “ritorno” ha riguardato quasi esclusivamente gli astronauti. Razzi, stadi di lancio e satelliti erano destinati, nella maggior parte dei casi, a consumarsi in una sola missione. Oggi quella logica sta cambiando. E la spettacolare impresa di SpaceX del 14 novembre ne offre un’immagine particolarmente efficace: dopo oltre ventidue ore e quattordici orbite attorno alla Terra, Starship è rientrata ed è stata afferrata dai giganteschi bracci della torre di lancio in Texas.

Il successo non è stato completo: il primo stadio Super Heavy è andato perduto e la piena riutilizzabilità del sistema resta ancora da dimostrare. Ma aver riportato alla base la navicella dopo un volo orbitale segna un passaggio di grande rilievo. Anche in prospettiva lunare, perché Starship è parte dell’architettura scelta dalla NASA per il programma Artemis.

Il messaggio va però oltre la corsa alla Luna: la nuova frontiera non è soltanto raggiungere lo spazio, ma imparare a tornarne con precisione, in sicurezza e, soprattutto, con mezzi pronti per essere impiegati di nuovo.

È una trasformazione industriale, prima ancora che tecnologica. Recuperare veicoli e carichi scientifici significa poter ridurre gli sprechi, rendere più frequenti le missioni e immaginare servizi orbitali meno dipendenti dalla logica dell'”usa e getta”. Non tutti i satelliti diventeranno riutilizzabili, naturalmente; per molti resterà centrale un rientro controllato e sostenibile. Ma materiali resistenti alle temperature estreme, sistemi di protezione termica, guida e navigazione sono ormai competenze decisive per l’intera economia spaziale.

Su questo terreno l’Italia ha esperienze di primo piano. Il CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, ben guidato dal presidente Tommaso Edorado Frosini, lavora da anni sulle tecnologie del rientro atmosferico, anche attraverso il programma europeo Space Rider, sviluppato dall’ESA e realizzato in collaborazione con Thales Alenia Space Italia come prime contractor. A Capua sono stati progettati e qualificati elementi dello scudo termico ceramico del veicolo, concepito per rientrare sulla Terra e volare nuovamente. È un esempio concreto di come la ricerca sui materiali e la sperimentazione possano tradursi in capacità industriali strategiche.

Vale la pena poi ricordare la storia di IRENE e Mini-IRENE, sviluppate con la filiera campana di ALI e, successivamente, Space Factory. Nel 2022 Mini-IRENE, coordinata dal CIRA insieme ad ALI e all’Università Federico II, ha completato un volo suborbitale sperimentando un innovativo scudo termico dispiegabile, dalla caratteristica forma a ombrello.

E proprio nell’ottobre scorso, presso il CIRA, si sono conclusi i test di qualifica di IREOS-0, microsatellite sviluppato da ALI del gruppo Space Factory per sperimentazioni in microgravità e validazione di tecnologie di rientro e recupero. Il suo lancio è previsto nel 2027 con un Falcon 9 di SpaceX: quasi un simbolico punto d’incontro tra la ricerca italiana e la nuova industria spaziale globale. Il futuro dello spazio, insomma, non dipenderà soltanto da chi saprà andare più lontano. Dipenderà anche da chi saprà progettare il viaggio di ritorno. Perché, nell’economia spaziale che si sta costruendo, tornare a casa potrebbe diventare importante quanto partire.

– Foto Ipa Agency –

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