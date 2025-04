NAPOLI (ITALPRESS) – I carabinieri di Bagnoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea a carico di tre giovani. Sono accusati di delitti commessi con metodo mafioso commessi l’1 febbraio 2025 nel quartiere Chiaia, prima all’interno e poi all’esterno di un locale notturno. Due dei tre indagati sono accusati di lesioni aggravate dal metodo mafioso mentre il terzo indagato è ritenuto gravemente indiziato del delitto di pubblica intimidazione con uso di armi, anch’esso aggravato da metodo mafioso.

Nell’occasione uno studente universitario, intento a festeggiare nel locale il compleanno, veniva, per futili motivi, colpito ripetutamente alla testa, prima, con il calcio di una pistola e poi con i calci infertigli una volta caduto a terra privo di sensi. Nell’allontanarsi dal locale e nonostante la folla di giovani in strada, venivano, all’esterno del locale, esplosi, a scopo intimidatorio e dimostrativo, due colpi di arma da fuoco. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, sono state svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Napoli – Bagnoli, pervenendosi alla ricostruzione del fatto attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere installate nel locale e in strada e dalle sommarie informazioni rese dai presenti.

