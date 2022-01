CAGLIARI (ITALPRESS) – Otto cantieri stradali entrati nel vivo, alcuni addirittura in procinto di essere conclusi, per investimenti complessivi dedicati alla manutenzione che sfiorano i 30 milioni di euro e che nel tratto Nord dell’Isola faranno della 131 (e collegamenti) un’arteria sicura ed efficiente. “Buone strade e buoni collegamenti tra i territori misurano il grado di civiltà e progresso di una regione e di un popolo – spiega il Presidente della Regione Christian Solinas – Per questo motivo, fin dall’inizio della Legislatura abbiamo ritenuto come prioritario l’obiettivo di realizzare una moderna ed efficiente rete viaria che potesse creare le condizioni di sviluppo economico e sociale della nostra regione. Proseguiamo, determinati, in quella direzione. Oggi in particolare raccogliamo i frutti dell’intenso e fattivo lavoro che ci vede protagonisti nel Nord Sardegna”, ha concluso il Presidente.

“Avevamo come obiettivo quello di rendere più moderna e sicura la principale arteria sarda e grazie ai numerosi cantieri proseguiamo il lavoro in un clima di proficua collaborazione con Anas e con tutti gli altri soggetti coinvolti, compresi gli Enti locali interessati dagli interventi – spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, facendo il punto sui numerosi cantieri aperti nel Nord Sardegna. “Con l’imponente e ambizioso piano di restyling avviato vogliamo mantenere in efficienza ponti e strade e rendere affidabili le vie di comunicazione. Garantire la funzionalità della rete viaria sarda resta centrale nell’azione della Regione”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Guardando allo specifico dei cantieri attivi, si chiuderanno a marzo due importanti interventi di rifacimento della pavimentazione drenante, con nuova segnaletica orizzontale, per un investimento complessivo di circa 2,4 milioni di euro. I lavori sono in corso nei primi 12 km della statale 729 Sassari Olbia e in vari tratti compresi tra il km 180,500 e 198,000 (tra lo svincolo di Mores e quello per la statale 597) sulla statale 131. I lavori al momento interessano la statale 131 in direzione Cagliari, tra i km 180,500 e 183,750 (la corsia di marcia è stata completata prima delle festività natalizie ed è stato istituito un restringimento di carreggiata con il traffico deviato sulla corsia di marcia; la seconda fase dei lavori coinvolgerà lo stesso tratto in direzione opposta, per poi concentrarsi sulla Sassari Olbia).

E’ previsto invece per aprile il fine lavori che riguarda il ripristino superficiale delle strutture dei cavalca-ferrovia situati sulla 131 al km 147,250 (Macomer) e al km 202,570 (Sassari) e sulla Statale 672 al km 1,055 (Ploaghe), per un importo compressivo degli interventi pari a 1,2 milioni di euro. Sono sempre in corso, e secondo le previsioni termineranno a maggio, gli interventi di demolizione e ricostruzione del sottovia situato all’altezza dello svincolo di Saccargia sulla statale 597 (km 197,800) per un valore di circa 2 milioni di euro. I lavori prevedono la chiusura di un tratto di 600 metri di statale 131 (con deviazioni opportunamente segnalate).

E sempre improntati all’efficientamento della rete viaria sarda sono i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte situato al km 194 della statale 131 che sovrappassa la SP3 (i lavori hanno un valore complessivo di 2,4 milioni di euro con conclusione prevista per fine 2022). Termineranno invece a giugno i lavori di risanamento conservativo e l’adeguamento strutturale del viadotto ‘Badde Olià (205,500) della statale 131, per un investimento di 4,8 milioni di euro (attualmente il traffico veicolare è a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Sassari e per febbraio 2022 si passerà alla fase successiva dei lavori).

Ancora: saranno consegnati entro il mese di gennaio e conclusi entro marzo 2022 i lavori di adeguamento delle barriere stradali della statale 131 con installazione dello spartitraffico new Jersey all’altezza del km 219, nel tratto tra Sassari e Porto Torres ( valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro). Un altro intervento considerato strategico in termini di maggior sicurezza riguarda i lavori di manutenzione – con demolizione e ricostruzione delle opere – dei sovrappassi al km 179,220 (Bonannaro) e al km 186,680 (Siligo), sulla statale 131. Il primo intervento del valore di circa 800 mila euro è stato avviato di recente e l’ultimazione è prevista per giugno 2022. Il secondo intervento, del valore di circa 750 mila euro, è i procinto di essere avviato nella sua fase principale con conclusione prevista entro maggio 2022.

Ci vorrà invece più tempo per arrivare alla conclusione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie “Chighizzu” a Sassari (importo complessivo 15 milioni di euro): attualmente i lavori procedono all’interno della galleria in direzione Cagliari, con la fine dei lavori prevista entro marzo 2023. A giugno avrà luogo lo scambio di carreggiata per permettere i lavori in direzione Sassari.

(ITALPRESS).