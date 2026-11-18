ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lo storico quinto posto del Marocco, il ritorno della Colombia tra le prime 10 dopo due anni di assenza, ma anche la posizione guadagnata dall’Italia, ora 14esima. Queste alcune delle novità nell’ultimo ranking Fifa diffuso dalla Federcalcio Mondiale al termine della settimana dedicata agli impegni delle Nazionali tra Nations League Uefa e Concacaf, qualificazioni alla Coppa d’Africa e amichevoli per un totale di 169 partite.

Nessun cambio tra le prime 4 con la Spagna in testa davanti ad Argentina, Francia e Inghilterra. Poi il quinto posto del Marocco che guadagna due posizioni ai danni di Portogallo (6°, -1) e Brasile (7°, -1) e fa registrare il miglior piazzamento nella storia del ranking Fifa, ovvero dal 1993 a oggi. Restano rispettivamente all’8° e al 9° posto Belgio e Olanda, mentre a chiudere la top ten è la Colombia che sale dall’11esimo al 10° gradino. Bene anche la Germania, ora 11esima (+2), resta 12esima la Svizzera, mentre il Messico scivola fuori dalla top ten piombando al 13° posto (-3). E dietro i messicani c’è l’Italia di Mancini che guadagna una posizione, scavalcando la Croazia e passando dal 15° al 14° posto.

Questa la top ten

1. Spagna 2004.48 punti (–)

2. Argentina 1966.13 (–)

3. Francia 1950.82 (–)

4. Inghilterra 1938.90 (–)

5. Marocco 1809.37 (+2)

6. Portogallo 1801.28 (-1)

7. Brasile 1800.91 (-1)

8. Belgio 1790.37 (–)

9. Olanda 1774.06 (–)

10. Colombia 1735.90 (+1)

14. ITALIA 1717.20 (+1)

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).