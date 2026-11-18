MILANO (ITALPRESS) – “Il gesto di Galliani? Certo che l’ho apprezzato”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò, a margine dello “RCS Sport Industry Talk 2026”, organizzato a Milano, commentando la decisione dell’ex ad del Milan – in corsa con lo stesso Malagò per la presidenza della Figc – di non impugnare la sua candidatura in relazione al caso della doppia firma del Genoa. “Con Giancarlo Abete c’è stato un reciproco rispetto sul non fare nulla e confrontarci semplicemente alle urne – ha ricordato Malagò sulla tornata elettorale di giugno – sarebbe stato bene evitare di farlo del tutto, ma una volta fatto certo che lo apprezzo”.

“L’aspetto curioso che tutti avete notato – la mia non è una polemica -, è che nel giro di due mesi alcune componenti hanno completamente cambiato idea, questo fa riflettere, a prescindere dalle persone verso cui ho massimo rispetto. Questo fa capire che il mondo del calcio ha al suo interno delle dinamiche, qualcuno può definirle conflittuali, che sicuramente non hanno fatto bene negli ultimi anni”, ha concluso.

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