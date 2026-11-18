MILANO (ITALPRESS) – “Elezioni Figc? Mi sembra che sia stato trovato almeno un fair play necessario, indispensabile. Per il resto valuterà l’Assemblea. Io sono un osservatore e mi auguro di poter avere dal 15 in poi la possibilità di lavorare insieme, come ho sempre fatto, in qualsiasi circostanza, anche nei momenti difficili”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto a margine dell’evento “RCS Sport Industry Talk 2026”, a Milano.

“C’è sempre una possibilità per poter superare l’impasse, dipende dalla volontà delle persone. In questo caso dipende dall’espressione dell’Assemblea elettiva. Mi aspetto che l’Assemblea si esprima e dopo di che io sarò sempre pronto per collaborare, per lavorare, sapendo qual è la distinzione tra i ruoli. Mi aspetto qualche segnale di vita in termini di riforme da parte della Federazione”.



“Nazionale? Penso che i giudizi lungo il cammino siano sempre intempestivi e inopportuni. Siamo stati felici per i successi, non ci abbattiamo per questo passaggio a vuoto. Sappiamo, come è stato detto da Mancini, che il percorso è lungo, ma si vedono comunque degli elementi confortanti che fanno ben sperare”, ha concluso Abodi.

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