ROMA (ITALPRESS) – FIAT è stata selezionata tra gli AI Impact Makers 2026, la prestigiosa lista creata da Google in collaborazione con Forbes Italia per premiare i brand che si stanno distinguendo attraverso l’utilizzo innovativo dell’Intelligenza Artificiale. Il riconoscimento è stato conferito a Milano durante l’evento AI Impact Makers organizzato da Forbes Italia. Selezionata nella categoria Creative Innovation, dedicata alle organizzazioni che stanno trasformando idee, strategie e mercati attraverso l’Intelligenza Artificiale, FIAT è stata premiata per l’approccio innovativo alla base della campagna di comunicazione Pandina e per la sua capacità di combinare tecnologie all’avanguardia e creatività umana.

Il progetto ha segnato un nuovo passo nel percorso creativo di FIAT. Per la campagna Pandina, uno spot e otto contenuti creativi digitali sono stati realizzati attraverso l’AI generativa, utilizzando Google Veo 3.1 e Nano Banana. L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito di una strategia più ampia volta a rendere la produzione creativa sempre più scalabile, flessibile e multicanale, consentendo al Brand di costruire un ecosistema di contenuti adattato a piattaforme e pubblici differenti.

Al centro del progetto c’è un principio fondamentale: “Crafted by human, accelerated by AI”. Anzichè sostituire la creatività umana, l’Intelligenza Artificiale ha agito come un potente abilitatore creativo, consentendo di esplorare le idee e di dar loro vita in modi completamente nuovi, mantenendo la visione umana, la creatività e l’identità del Brand al centro di ogni fase. Questo approccio ha preso vita attraverso la campagna “Italieno”, nella quale Pandina è entrata in un nuovo e inaspettato universo, rimanendo al contempo inconfondibilmente fedele alla propria identità. L’AI generativa ha permesso ai team creativi di immaginare nuovi personaggi, ambientazioni e universi visivi attorno alla vettura, trasformando un’icona FIAT nella protagonista di una storia contemporanea e sorprendente. Durante l’intero processo, la direzione creativa umana è rimasta essenziale, guidando, selezionando e perfezionando gli output generati dall’AI per garantirne la coerenza con la distintiva identità di FIAT. Il progetto ha unito la visione creativa di Leo – Publicis Groupe con le competenze tecnologiche di Reply e Google, trasformando il concept in una campagna innovativa profondamente radicata nel Brand FIAT.

Il riconoscimento di Google e Forbes Italia rappresenta l’ultimo traguardo di un percorso che ha già ottenuto importanti apprezzamenti nei settori della creatività, della pubblicità e della tecnologia. Il progetto è stato premiato agli Interactive Key Awards nella categoria Best Use of AI e ai Next Alliance Awards, confermando ulteriormente la rilevanza di un approccio che va oltre la sperimentazione tecnologica ed esplora il modo in cui l’Intelligenza Artificiale può ampliare le possibilità della creatività e dello storytelling di marca. Per FIAT, l’Intelligenza Artificiale rappresenta molto più di un nuovo strumento di produzione. Apre nuove possibilità per reinterpretare le icone del Brand, creare storie rilevanti per pubblici differenti ed estendere le idee creative a mercati, canali e touchpoint diversi, preservando al contempo quell’identità distintiva che rende FIAT unica.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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